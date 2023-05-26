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Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили и грузинский народ с Днем независимости
26.05.2023 14:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии Саломе Зурабишвили и грузинский народ с Днем независимости.
«Дорогая госпожа президент, 26 мая — в День независимости, от своего имени и от имени народа Азербайджана, от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Грузии, посылаю Вам наилучшие пожелания.
Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение.
Взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, совместные крупномасштабные региональные проекты являются основными факторами, обусловливающими наше стратегическое партнерство и союзничество.
Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения новым содержанием нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит благополучию наших стран и процветанию нашего региона, повышению нашего партнерства на более высокий уровень. Уверен, что нашими совместными усилиями, исходя из интересов наших народов, мы добьемся укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений и дальнейшего расширения нашего эффективного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе. В столь важный праздник желаю Вам здоровья, счастья, успехов в работе, а дружественному грузинскому народу — мира и благополучия», — говорится в поздравлении Ильхама Алиева.
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