

Оливер Вархели: Поздравляю всех грузин с Днем независимости! Грузия принадлежит к Евросоюзу

26.05.2023 15:05





Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поздравляет грузинский народ с Днем независимости.



«Поздравляю всех грузин и всю нацию с Днем независимости! Грузия принадлежит к Евросоюзу. Стремление к свободе укрепило вас и сделало сильными. Свобода побеждает во всех битвах», - отмечается в заявлении Оливера Вархели.





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