|
|
|
Оливер Вархели: Поздравляю всех грузин с Днем независимости! Грузия принадлежит к Евросоюзу
26.05.2023 15:05
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поздравляет грузинский народ с Днем независимости.
«Поздравляю всех грузин и всю нацию с Днем независимости! Грузия принадлежит к Евросоюзу. Стремление к свободе укрепило вас и сделало сильными. Свобода побеждает во всех битвах», - отмечается в заявлении Оливера Вархели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна