

Король Великобритании: С нетерпением жду продолжения теплой дружбы и прочного партнерства между нашими двумя странами

26.05.2023 15:06





Хочу поздравить ваше превосходительство и народ Грузии с особым для вашей страны днем, когда вы отмечаете День независимости, - об этом говорится в поздравительном письме короля Великобритании Карла III, которое распространяет посольство Соединенного Королевства в Грузии.



«Я с нетерпением жду продолжения теплой дружбы и прочного партнерства между нашими двумя странами в эти трудные времена», — говорится в письме.





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