

Члены «Лело» проводят шествие с флагами Грузии и ЕС

26.05.2023 16:27





Члены партии «Лело» проводят в Тбилиси шествие с флагами Грузии и Евросоюза от первого корпуса ТГУ в сторону проспекта Руставели.



Как заявил лидер партии Мамука Хазарадзе, заказ 80% общества – осуществление исторического пути и стремления нашей страны, это объединение Грузии в ЕС.



«Мы никогда не уступим Грузию империи, она никогда не вернется в лоно, из которого вырвалась ценой большой крови. Здесь же хочу пожелать победы Украине. Миф о могуществе России разрушен. Я согласен с заявлением президента. Да здравствует независимая, по-настоящему свободная Грузия. Борьба будет продолжаться каждый день, этих приспешников России и Путина мы удалим из Грузии, удалим мирным путем, путем выборов, и осуществим исторический выбор грузинского народа - объединение грузинской нации в той семье, где Грузия со своей волей, традициями, грузинской идентичностью, историей и культурой будет защищена, а мир будет гарантирован на все времена», - сказал Мамука Хазарадзе.





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