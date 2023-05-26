

Виола фон Крамон: Мы в Европарламенте продолжим поддерживать вас на пути, ведущем к Европе

26.05.2023 16:30





ЕС продолжит стоять рядом с вами на пути к достижению полной независимости. Это непросто в то время, когда внутренние и внешние угрозы подталкивают Грузию вновь в другом направлении, - такими словами поздравляет Грузию с Днем независимости европарламентарий Виола фон Крамон.



«Поздравляю, Грузия! Прошло 32 года со дня восстановления независимости. Как большой друг и большой болельщик Грузии, мы можем только поаплодировать и поздравить вас. ЕС продолжит стоять рядом с вами на пути к достижению полной независимости. Это непросто в то время, когда внутренние и внешние угрозы подталкивают Грузию вновь в другом направлении. Но вы можете быть уверены, что мы в Европарламенте продолжим поддерживать вас на пути, ведущем к Европе. Поздравляю!», — заявляет Виола фон Крамон.





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