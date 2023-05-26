|
|
|
Виола фон Крамон: Мы в Европарламенте продолжим поддерживать вас на пути, ведущем к Европе
26.05.2023 16:30
ЕС продолжит стоять рядом с вами на пути к достижению полной независимости. Это непросто в то время, когда внутренние и внешние угрозы подталкивают Грузию вновь в другом направлении, - такими словами поздравляет Грузию с Днем независимости европарламентарий Виола фон Крамон.
«Поздравляю, Грузия! Прошло 32 года со дня восстановления независимости. Как большой друг и большой болельщик Грузии, мы можем только поаплодировать и поздравить вас. ЕС продолжит стоять рядом с вами на пути к достижению полной независимости. Это непросто в то время, когда внутренние и внешние угрозы подталкивают Грузию вновь в другом направлении. Но вы можете быть уверены, что мы в Европарламенте продолжим поддерживать вас на пути, ведущем к Европе. Поздравляю!», — заявляет Виола фон Крамон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна