

Папуашвили: Флаг ЕС висит перед парламентом Грузии - кто хочет увидеть, пусть откроет глаза

26.05.2023 16:34





Флаг ЕС висит перед парламентом Грузии. Кто хочет увидеть, пусть откроет глаза, - сказал журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Он откликнулся на критику касательно того, что в связи с Днем независимости на здании парламента вместе с флагом Грузии не вывешен флаг Евросоюза, и отметил, что «тот, кто не хочет видеть, сколько бы флагов перед ним ни развевалось, все равно увидеть не сможет».



«Это люди, которые не имеют восприятия того, что такое независимость, что такое свобода, что такое родина, что значит быть ответственным гражданином, политиком. Это люди, лишенные ответственности и чувства родины. Поэтому с этими людьми даже не стоит вступать в спор. Сегодня наш город полон грузинских флагов. Грузинский народ этому рад. Что касается флага Евросоюза, то флаг Евросоюза вывешен перед парламентом Грузии. Кто хочет увидеть, пусть откроет глаза. Тот, кто не хочет видеть, сколько бы флагов перед ним ни развевалось, все равно увидеть не сможет. Главный вопрос в том, что они хотят как-нибудь испортить этот день грузинскому обществу. Еще раз поздравляю всех с этим днем. Давайте праздновать, этот день наш, никому не дадим его отнять», - сказал Папуашвили.





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