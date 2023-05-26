Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Флаг ЕС висит перед парламентом Грузии - кто хочет увидеть, пусть откроет глаза


26.05.2023   16:34


Флаг ЕС висит перед парламентом Грузии. Кто хочет увидеть, пусть откроет глаза, - сказал журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он откликнулся на критику касательно того, что в связи с Днем независимости на здании парламента вместе с флагом Грузии не вывешен флаг Евросоюза, и отметил, что «тот, кто не хочет видеть, сколько бы флагов перед ним ни развевалось, все равно увидеть не сможет».

«Это люди, которые не имеют восприятия того, что такое независимость, что такое свобода, что такое родина, что значит быть ответственным гражданином, политиком. Это люди, лишенные ответственности и чувства родины. Поэтому с этими людьми даже не стоит вступать в спор. Сегодня наш город полон грузинских флагов. Грузинский народ этому рад. Что касается флага Евросоюза, то флаг Евросоюза вывешен перед парламентом Грузии. Кто хочет увидеть, пусть откроет глаза. Тот, кто не хочет видеть, сколько бы флагов перед ним ни развевалось, все равно увидеть не сможет. Главный вопрос в том, что они хотят как-нибудь испортить этот день грузинскому обществу. Еще раз поздравляю всех с этим днем. Давайте праздновать, этот день наш, никому не дадим его отнять», - сказал Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна