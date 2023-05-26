

«Кто думает, что Россия вернет территории в обмен на уступки, того история ничему не научила» — президент Грузии

26.05.2023 16:56





Уступки России ничего Грузии не принесут, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии.



«Как может народ с нашей историей верить в то, что политика Москвы может основываться на чем-то другом, кроме интересов России», — задается вопросом президент.



При этом она отметила, что того, кто думает, что Россия вернет Грузии территории в обмен на уступки, история ничему не научила.



«Как народ с нашей историей может поверить в то, что политика России может зависеть от хорошего или плохого поведения кого-то, или от каких-то заявлений, кроме как [зависеть] только от их собственных интересов? Что зависело от Украины, когда Россия начала там войну?



Тот, кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на уступки, того наша история ничему не научила.



Или как можно верить, что оккупант может заботиться о благополучии наших соотечественников?



Неужели мы забыли, кто притесняет наших граждан в Абхазии и Цхинвали?» — сказала президент.





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