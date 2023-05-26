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«Кто думает, что Россия вернет территории в обмен на уступки, того история ничему не научила» — президент Грузии
26.05.2023 16:56
Уступки России ничего Грузии не принесут, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии.
«Как может народ с нашей историей верить в то, что политика Москвы может основываться на чем-то другом, кроме интересов России», — задается вопросом президент.
При этом она отметила, что того, кто думает, что Россия вернет Грузии территории в обмен на уступки, история ничему не научила.
«Как народ с нашей историей может поверить в то, что политика России может зависеть от хорошего или плохого поведения кого-то, или от каких-то заявлений, кроме как [зависеть] только от их собственных интересов? Что зависело от Украины, когда Россия начала там войну?
Тот, кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на уступки, того наша история ничему не научила.
Или как можно верить, что оккупант может заботиться о благополучии наших соотечественников?
Неужели мы забыли, кто притесняет наших граждан в Абхазии и Цхинвали?» — сказала президент.
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