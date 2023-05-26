

Президент Грузии вновь раскритиковала власти за допуск в страну дочери Лаврова

26.05.2023 16:59





Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости, раскритиковала грузинское правительство за допуск в страну дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



По ее словам сегодня грузинское общество испытывает оскорбленные чувства и непонимание.



«Непонятно и оскорбительно для нашего народа, когда власть не думает о чести и достоинстве своих граждан. Непонятно и оскорбительно, когда мы ставим перед нашей полицией невыполнимую задачу и бросаем им вызов. Мы все прекрасно понимаем, что страна с оккупированными территориями и на ее территории стоит русская армия, поэтому особенно следует защищать стабильность», — сказала Зурабишвили.



Именно поэтому, по мнению президента, долг правительства – не допустить возникновения такой ситуации, за которой, несомненно, последует возмущение и эскалация. По ее словам, правительство не должно испытывать терпение собственного народа.



«Власти несут ответственность за охрану границы и территории. Вы должны знать, кто въезжает и кто выезжает из страны. Трудно поверить, что члены высшего политического круга страны-оккупанта въехали в страну без предварительного предупреждения и гарантий безопасности.



Тогда когда они постоянно призывают к миру и осторожности, неужели никто в правительстве, в это время не увидел опасности эскалации? Если бы еще у нас не было примера Гаврилова.



Нельзя игнорировать закон «Об оккупации» и санкции, введенные партнерами», — заявила Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, оскорбительно, когда правительство страны обвиняет свой собственный народ в ксенофобии.



Ранее члены «Грузинской мечты» подтвердили, что санкционированная дочь Сергея Лаврова Екатерина (Винокурова) Лаврова находилась в Грузии на свадьбе своего родственника.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





