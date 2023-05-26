

Президент Грузии: «Отправляете своих детей в Европу и США, а в Грузии молодежь лишаете европейского будущего»

26.05.2023 17:28





Президент Саломе Зурабишвили в официальном обращении, посвященном Дню независимости, резко раскритиковала правительство «Грузинской мечты» за его антизападную политику.



По ее словам, непонятно и оскорбительно, когда сегодня «мы считаем, сколько миллионов принесет нам» открытие авиасообщения с Россией.



«Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов? И сейчас с этой трибуны я хотел бы обратиться к семьям Гиоргия Анцухелидзе и Гиги Очтозория.



Я, главнокомандующий этой страны, приношу извинения за оскорбление, которое касается не только для вас, но и является оскорблением для всей страны.



Непонятно, когда ты винишь во всем Европу и Америку, в попытке открыть второй фронт, в лишении грузинской идентичности, в разврате, и, тем не менее отправляешь своих детей в Европу и Америку, а в Грузии молодежь лишаешь европейского будущего», — сказала президент.



Во время выступления президента, обращавшегося к стране в прямом эфире с площади Свободы, раздались крики протеста со стороны присутствующих. Следует отметить, что на мероприятии присутствуют только официально приглашенные лица.





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