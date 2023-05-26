

Участники акции, организованной «Лело», развернули флаги Грузии и Евросоюза у памятника Руставели

26.05.2023 17:38





Члены партии «Лело» и участники акции развернули флаги Грузии и Евросоюза у памятника Шота Руставели в Тбилиси.



Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе во время своего выступления обратился к депутату Анне Нацвлишвили с призывом вывесить флаги Грузии и Евросоюза из здания парламента Грузии.



Кроме того, один из лидеров «Лело» Ираклий Купрадзе заявил, что этим маршем они выразили голос большинства Грузии.



«Сегодня день Мераба Костава. За Руставели дом Мераба Костава. Если бы он был жив, то стоял бы здесь с флагом ЕС», - сказал Ираклий Купрадзе.



Перед этим участники акции провели шествие от первого корпуса ТГУ в сторону Руставели с флагами Грузии и Евросоюза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





