

Депутаты «Лело» вывесили на здании парламента флаги Грузии и Евросоюза

26.05.2023 18:36





Депутаты партии «Лело» вывесили на здании парламента флаги Грузии и Евросоюза.



Как заявила депутат от «Лело» Анна Нацвилишвили, флаг - это не просто декорация, это политический посыл и заявка.



«Очень грустно, что в этот день на фасаде парламента Грузии не нашлось места для флага ЕС. Это не просто декорация, это политический посыл и заявление», — сказала Нацвлишвили.



По ее словам, Шалва Папуашвили является председателем того парламента, «у которого перед носом сожгли флаг Евросоюза, и у него не было на это соответствующего реагирования».



«Как видно, Шалва Папуашвили считает излишним, чтобы флаг, отражающий ЕС и стремление грузинского народа к Евросоюзу, был в символике восстановления государственной независимости. В прошлом году этого флага не было перед парламентом?! Мы помним, что на фасаде и повсюду был флаг Евросоюза наряду с флагом Грузии. Я бы напомнила, что Шалва Папуашвили - председатель того парламента, перед которым был сожжен флаг Евросоюза, и у него не было на это соответствующего реагирования.



Государство также до сих пор не отреагировало адекватно на сожжение флага Евросоюза перед парламентом несколько раз, а теперь председатель парламента заявляет, что флаг ЕС на фасаде излишен, потому что он есть перед зданием?», — сказала Нацвилишвили.



Напомним, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что «флаг Евросоюза висит перед парламентом Грузии. Кто хочет увидеть, пусть откроет глаза».





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