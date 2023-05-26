

Келли Дегнан: США с гордостью отмечают сегодняшний день вместе с грузинами

26.05.2023 18:40





«США с гордостью отмечают сегодняшний день вместе с грузинами, что мы поддерживаем Грузию и помогаем вам построить сильную, процветающую, европейскую демократию», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По словам посла, сегодня большой праздник, посвященный Силам обороны Грузии.



«Это очень впечатляет. Они очень активно работают над обеспечением того, чтобы Грузия смогла защитить свои границы, чтобы сдержать эту ужасную агрессию, которую мы наблюдаем в ваших регионах. Это очень впечатляющее свидетельство независимости и свободы народа Грузии, насчитывающей века. Не годы или десятилетия, а века. США с гордостью отмечают сегодняшний день вместе с грузинами, что мы поддерживаем Грузию и помогаем вам построить сильную, процветающую, европейскую демократию», — заявила Келли Дегнан.







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