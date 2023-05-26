

Президент Грузии о Нике Гварамия: «Свобода это главное»

26.05.2023 19:39





«Позиция такова, свобода это главное», — так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос о гендиректоре телеканаа «Мтавари Архи» Нике Гварамия, находящемся в заключении.



Журналист задал Зурабишвили вопрос об акции с требованием помиловать Гварамия, которая пройдет у Администрации президента, а также поинтересовался изменилась ли ее позиция в отношении Ники Гварамия.



На вопрос, помилует ли она Гварамия, Саломе Зурабишвили не ответила.



Завтра, 27 мая, в 18:00 состоится акция с требованием помиловать гендиректора «Мтавари Архи» Ники Гварамия.



Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» Ника Гварамия был взят под арест 16 мая 2022 года в зале суда.



Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением. 2 ноября Тбилисский апелляционный суд оставил это решение в силе.



Посольство США в Грузии отреагировало на отклонение апелляции, заявив, что когда приверженность Грузии беспристрастности судебной системы и плюрализму медиа является предметом особого внимания, продолжающееся заключение Гварамия ставит под угрозу выбор грузинского народа и «заявленную цель руководства Грузии – более безопасное, демократическое, европейское будущее».



Независимые эксперты, представители неправительственных организаций и политики считают арест Гварамия политически мотивированным.



Исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс назвала это дело политически мотивированным.



Депутаты Европарламента также неоднократно реагировали на заключение Гварамии в тюрьму. Как отметил депутат ЕП Майкл Галлер, для страны, стремящейся вступить в ЕС, неестественно заключать в тюрьму журналистов по обвинениям, которые «явно сфабрикованы».





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