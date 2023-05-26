Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии о Нике Гварамия: «Свобода это главное»


26.05.2023   19:39


«Позиция такова, свобода это главное», — так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос о гендиректоре телеканаа «Мтавари Архи» Нике Гварамия, находящемся в заключении.

Журналист задал Зурабишвили вопрос об акции с требованием помиловать Гварамия, которая пройдет у Администрации президента, а также поинтересовался изменилась ли ее позиция в отношении Ники Гварамия.

На вопрос, помилует ли она Гварамия, Саломе Зурабишвили не ответила.

Завтра, 27 мая, в 18:00 состоится акция с требованием помиловать гендиректора «Мтавари Архи» Ники Гварамия.

Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» Ника Гварамия был взят под арест 16 мая 2022 года в зале суда.

Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением. 2 ноября Тбилисский апелляционный суд оставил это решение в силе.

Посольство США в Грузии отреагировало на отклонение апелляции, заявив, что когда приверженность Грузии беспристрастности судебной системы и плюрализму медиа является предметом особого внимания, продолжающееся заключение Гварамия ставит под угрозу выбор грузинского народа и «заявленную цель руководства Грузии – более безопасное, демократическое, европейское будущее».

Независимые эксперты, представители неправительственных организаций и политики считают арест Гварамия политически мотивированным.

Исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс назвала это дело политически мотивированным.

Депутаты Европарламента также неоднократно реагировали на заключение Гварамии в тюрьму. Как отметил депутат ЕП Майкл Галлер, для страны, стремящейся вступить в ЕС, неестественно заключать в тюрьму журналистов по обвинениям, которые «явно сфабрикованы».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна