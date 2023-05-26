

Лукашенко поздравил народ Грузии с Днем Независимости.

26.05.2023 22:14





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Грузии с национальным праздником - Днем Независимости.



"Путь к образованию современного грузинского государства продолжался не одно тысячелетие, наполненное героической борьбой, периодами расцвета и тяжелых испытаний. С честью, большой отвагой и достоинством прошли его жители этой прекрасной земли, - говорится в поздравлении. - В Беларуси с теплотой относятся к грузинам, которые олицетворяют богатейшую культуру, неповторимый колорит и гостеприимство своего родного края".



За годы суверенитета Беларусь и Грузия достигли значительных успехов в развитии двусторонних экономических, научных, культурных связей, основу которых всегда составляли уважение и доверие.



"Уверен, опираясь на исторически обусловленные дружественные отношения, наши народы сумеют сохранить и умножить результаты совместной работы в различных сферах сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко пожелал народу Грузии мирного неба, благополучия и процветания.





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