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Лукашенко поздравил народ Грузии с Днем Независимости.


26.05.2023   22:14


Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Грузии с национальным праздником - Днем Независимости.

"Путь к образованию современного грузинского государства продолжался не одно тысячелетие, наполненное героической борьбой, периодами расцвета и тяжелых испытаний. С честью, большой отвагой и достоинством прошли его жители этой прекрасной земли, - говорится в поздравлении. - В Беларуси с теплотой относятся к грузинам, которые олицетворяют богатейшую культуру, неповторимый колорит и гостеприимство своего родного края".

За годы суверенитета Беларусь и Грузия достигли значительных успехов в развитии двусторонних экономических, научных, культурных связей, основу которых всегда составляли уважение и доверие.

"Уверен, опираясь на исторически обусловленные дружественные отношения, наши народы сумеют сохранить и умножить результаты совместной работы в различных сферах сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал народу Грузии мирного неба, благополучия и процветания.


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