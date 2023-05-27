

Гарибашвили: Мы назначили, избрали представителя французской диаспоры президентом Грузии

27.05.2023 12:39





Оскорбительно называть нашу диаспору наполовину русской, наполовину грузинской, наверное, также оскорбительно было бы для президента, если бы кто-нибудь назвал её наполовину француженкой, когда мы избрали её президентом страны, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на форуме «Сильная диаспора за единство, мир и европейское будущее Грузии» в Министерстве иностранных дел, посвященном Дню грузинской диаспоры.



Гарибашвили, считает очень неловкими и оскорбительными разговоры о том, сколько представителей диаспоры проживает в той или иной стране.



«Это оскорбительно. Для меня оскорбительно называть нашу диаспору наполовину русской, наполовину грузинкой, и, наверное, было бы также оскорбительно для госпожи президента, если бы кто-то назвал ее наполовину француженкой, когда мы избрали ее президентом Грузии. Вы, вероятно, согласитесь со мной. Госпожа президент выступила с инициативой провести в парламент хотя бы одного представителя диаспоры. Не то что в парламент, мы представителя французской диаспоры Саломе Зурабишвили назначили, избрали ее президентом Грузии. Поэтому хочу еще раз пожелать всем мира, стабильности, процветания и объединения», — сказал Ираклий Гарибашвили.







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