

Мировые лидеры поздравили Ираклия Гарибашвили с Днем независимости Грузии

27.05.2023 13:20





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил поздравления мировых лидеров с Днем независимости Грузии.



Поздравления премьер-министру и грузинскому народу с Днем независимости направили: президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган; премьер-министр Венгрии Виктор Орбан; министр иностранных дел Германии Аналена Бербок; премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов; премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян; премьер-министр Чехии Петер Фиала; премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис; премьер-министр Монтенегоро Дритан Абазович; премьер-министр Болгарии Галаб Донев; премьер-министр Румынии Николай Чиука; вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр Эмирата Дубай шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани; премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов; премьер-министр Кыргызстана Акилбек Жапаров и Президент Республики Индонезия Джоко Видодо.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.







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