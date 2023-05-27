

Гарибашвили: Наша прямая обязанность, прежде всего, думать о спасении нашей страны и защите ее граждан

27.05.2023 13:34





Без объединения нашей страны наша страна не будет такой, какой мы хотим ее видеть, какой мы ее себе представляем — единым, сильным, развитым государством европейского типа, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры.



Глава правительства рассказал о том, что делает правительство последние 10 лет.



«Если мы посмотрим на последние 30 лет, то при каждом правлении в стране была дестабилизация, конфликты, войны и потеря территорий. Посмотрите на период нашего правления, с тех пор как к власти пришел Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», Грузия не потеряла ни пяди земли, в Грузии не было ни войн, ни конфликтов, ни какой-либо напряженности. Нам удалось сохранить мир, укрепить его и создать стабильность, которая является главной основой», — сказал премьер-министр.



По его словам, сегодня самый сложный период, самая сложная геополитическая ситуация во всем мире.



«Мир, без всякого преувеличения, стоит перед угрозой ядерной войны. Это не чья-то выдумка, послушайте лидеров ядерных держав, их риторику, их угрозы. Вернулась риторика ядерной войны, что очень опасно. Я хочу спросить нашу страну, всех вас и открыть дискуссию — как в такой ситуации должно действовать правительство маленькой, но очень гордой страны и гордого грузинского народа. Наша прямая обязанность и прямая ответственность думать прежде всего о выживании нашей страны, о защите и безопасности наших граждан. Думаю, что мы делаем это очень успешно, и мы продолжим выполнять эту обязанность и приведем страну к миру. Так и будет. Мы никому не позволим внести в страну тревогу, беспорядок, дестабилизацию. Было много попыток, мы все прекрасно все знаем, однако нашей стране и правительству, нашей команде удалось не допустить втягивания нашей страны в эту большую разрушительную войну и конфликт», — сказал премьер-министр.







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