

Гарибашвили: У нас в стране демократия

27.05.2023 13:42





Сегодня у нас есть демократия, президент выступила, два дня критикует всю власть в такой мирный период. Это еще один наглядный пример и подтверждение демократии, — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры.



По словам главы правительства, сегодня у граждан полная свобода, и страна движется вперед.



«После того, как мы прошли через страшные дни, 90-е годы — отсутствие света и газа, горе, разгул и правление криминала, государственный переворот, войны, гражданскую войну, страна пережила тотальную катастрофу. Если сравнить, где мы были до этих войн, где была та же экономика нашей страны, то это можно охарактеризовать как катастрофу. Мы сделали это. Скажем прямо, власти того времени не могли уберечь наш народ от этих огромных бед. Это очень комплексные вопросы, я не хочу больше углубляться в них, было очень много причин, но факт в то, что мы перенесли очень сложный период. Сегодня, слава Богу, у нас есть мир, стабильность, страна развивается, мы идем вперед, по всем направлениям имеем в два, три, четыре, а в некоторых случаях в десять раз больший результат, чем при предыдущей власти. Разница в главном — сегодня у нас есть демократия, вот выступила президент, два дня критикует всю власть в такой мирный период. Это еще один наглядный пример и подтверждение демократии. Это еще один яркий пример и доказательство демократии. У нас в стране демократия. Наши граждане имеют полную свободу», — сказал премьер-министр.







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