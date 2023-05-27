

Зурабишвили: Все имеющие грузинское происхождение имеют право вернуть гражданство Грузии

27.05.2023 14:28





Для того чтобы представители грузинской диаспоры почувствовали сопричастность к процессам в стране, необходимы две вещи — выделить им представителя в парламенте и допустить их к участию в выборах, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на форуме «Сильная диаспора за единство, мир и европейское будущее Грузии» в Министерстве иностранных дел, посвященном Дню грузинской диаспоры.



«Я считаю, и мои представители в комиссии (на получение гражданства Грузии) следуют этому до конца, что все грузины по происхождению имеют право на восстановление грузинского гражданства. К сожалению, есть тесты. Три года мы ведем бесконечные переговоры с Минюстом, чтобы упростить процедуру. Не надо спрашивать у человека, родившегося заграницей, кто была мать Шушаник, не надо спрашивать. Неужели мы не заинтересованы, чтобы завтра эти люди стали грузинам. Когда завтра среди них родятся Демна Гвасалия, Хвича Кварацхелия, тогда мы захотим, чтобы они были грузинами», — сказала Саломе Зурабишвили.



По её словам, для того чтобы представители диаспоры чувствовали себя причастными к управлению страной, чтобы они обязательно получили право на участие в выборах.



«Мы никогда ничего не делаем для того, чтобы консульства активно работали, чтобы люди регистрировались и становились избирателями. Для этого нужна работа, реклама. Для нелегалов это не должно значить, что в стране, где они проживают, кто-то сообщит властям о том, что они зарегистрированы в избирательном списке», — сказала Зурабишвили.







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