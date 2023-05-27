

Шалва Папуашвили: Наше государство врезалось во все айсберги, в которые можно было врезаться

27.05.2023 16:05





Мы то поколение, которое пережило 90-е, когда наше государство врезалось во все айсберги, в которые можно было врезаться. Наша обязанность сделать так, чтобы наши дети, будущее поколение не оказались в том же положении, в той ситуации, через которую мы прошли в 90-е годы, - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во время своего выступления на форуме «Сильная диаспора за единство, мир и европейское будущее Грузии», приуроченном ко Дню грузинской диаспоры.



По его словам, важно говорить на эти темы, особенно с диаспорой, потому что средства коммуникации, СМИ, порой не дают возможности донести всю информацию до конца.



«Мы прошли через все это, будучи детьми и молодыми, мы всему этому научились, одно мы знаем точно – наша обязанность сделать так, чтобы наши дети и наше будущее поколение не оказались в той же ситуации, через которую мы прошли в 90-х годах и после. Поэтому важно говорить на эти темы, особенно с диаспорой, так как средства коммуникации, СМИ, иногда не дают возможности донести всю информацию до конца, а говорить об этом важно», - заявил Шалва Папуашвили.





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