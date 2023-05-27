Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Паата Манджгаладзе: Фактический царь России хочет видеть Грузию за столом Евразийского союза


27.05.2023   16:21


Ребята, фактический царь России не оставит вам места для скрытных маневров и сделок. Он хочет видеть Грузию не в Европе, а за столом Евразийского союза. Обращаюсь к т.н. проевропейцам в правящей партии, покиньте «Грузинскую мечту», - заявил член «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе в беседе с журналистами.

Как утверждает Манджгаладзе, «российское болото не имеет дна и тот, кто вошел в него, все потерял».

«Путин, как продолжатель лучших традиций КГБ, фактически донес на правительство «Грузинской мечты» европейским партнерам, сказав, что, по его разумению, руководство Грузии неоднократно поднимало вопрос об отмене виз и восстановлении нормального авиасообщения и, мы, мол, предприняли этот шаг.

Ребята, фактический царь России не оставит вам места для скрытных маневров и сделок. Он хочет видеть Грузию не в Европе, а за столом Евразийского союза.

Поэтому, обращаюсь к т.н. проевропейцам в правящей партии, вовремя покиньте «Грузинскую мечту». Лицезрение Гарибашвили вам не пригодится. Наверное, у него на уме лишь одно, использовать свои изощренные рабские манеры за столом своего хозяина, чтобы, возможно, когда-нибудь стать еще более большим человеком. Российское болото не имеет дна, и каждый, кто вошел в него, все потерял», - заявил Паата Манджгаладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна