

Паата Манджгаладзе: Фактический царь России хочет видеть Грузию за столом Евразийского союза

27.05.2023 16:21





Ребята, фактический царь России не оставит вам места для скрытных маневров и сделок. Он хочет видеть Грузию не в Европе, а за столом Евразийского союза. Обращаюсь к т.н. проевропейцам в правящей партии, покиньте «Грузинскую мечту», - заявил член «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе в беседе с журналистами.



Как утверждает Манджгаладзе, «российское болото не имеет дна и тот, кто вошел в него, все потерял».



«Путин, как продолжатель лучших традиций КГБ, фактически донес на правительство «Грузинской мечты» европейским партнерам, сказав, что, по его разумению, руководство Грузии неоднократно поднимало вопрос об отмене виз и восстановлении нормального авиасообщения и, мы, мол, предприняли этот шаг.



Ребята, фактический царь России не оставит вам места для скрытных маневров и сделок. Он хочет видеть Грузию не в Европе, а за столом Евразийского союза.



Поэтому, обращаюсь к т.н. проевропейцам в правящей партии, вовремя покиньте «Грузинскую мечту». Лицезрение Гарибашвили вам не пригодится. Наверное, у него на уме лишь одно, использовать свои изощренные рабские манеры за столом своего хозяина, чтобы, возможно, когда-нибудь стать еще более большим человеком. Российское болото не имеет дна, и каждый, кто вошел в него, все потерял», - заявил Паата Манджгаладзе.





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