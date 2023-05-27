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Гарибашвили: Если кто из властей и пытался наладить контакты и визиты с Россией, так это Саакашвили
27.05.2023 16:23
Если кто из властей и пытался наладить контакты и визиты с Россией, если кто-то и требовал восстановления авиасообщения и торговли, так это Саакашвили и его правительство, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил Гарибашвили, нынешними властями Грузии заявлено, что они не ведут политического диалога с Россией.
«Хочу вам очень просто сказать, чтобы вы не начали распространять фальшь. Мы, официальные власти, неоднократно заявляли, что у нас нет политического диалога с российскими властями! У нас есть отношения по экономическим и торговым вопросам. Это заявлено, это открыто, нам нечего скрывать. Я также хочу вам сказать, что Если кто из властей и пытался наладить контакты и визиты с Россией, если кто и требовал восстановления авиасообщения и торговли, так это власть Саакашвили… Никаких переговоров по этому поводу официальное правительство, наши власти не вели. Мы знаем многих представителей диаспоры, которые требовали это. Об этом просил грузинский бизнес, я знаю, что это требовали и другие группы, и это происходило годами. Главное, что я хочу вам сказать, это то, что если кто и требовал восстановления авиасообщения и торговли с Россией, так это Саакашвили и его правительство. Я думаю, и мое ощущение таково, что российский президент [в своем заявлении], вероятно, имел в виду правительство Саакашвили», - заявил премьер комментируя заявление Владимира Путина о том, что грузинские власти не раз просили Москву о введении безвизового сообщения и налаживания прямого авиасообщения.
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