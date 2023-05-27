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Вольский: Углублять конфликт не в наших интересах, поскольку угрозы действительно реальны
27.05.2023 17:43
Нельзя же требовать ответа на все слова Путина?! Если бы грузинская сторона не была заинтересована в создании лучших условий для своих соотечественников, то, разумеется, полеты не были бы восстановлены и произошло бы то, что называется конфронтацией посредством санкций, а это разрушит Грузию, - заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что вопрос об отмене визового режима и прямых авиарейсов для граждан Грузии неоднократно поднимался грузинской стороной.
Вместе с тем Вольский пояснил, что Россия сама приняла решение как о прекращении прямых полетов несколько лет назад, так и об их возобновлении сейчас.
«Углублять конфликт не в наших интересах, поскольку угрозы действительно реальны. Россия приняла решение о прекращении полетов, Россия же приняла решение об их возобновлении, и когда даешь техническую документацию, это означает согласие, когда не даешь техническую документацию, это означает объявление санкций, за которыми последуют контрсанкциями. Так что помните, что есть интересы стран, интересы нашей страны, у России тоже есть определенные интересы..., так что будьте осторожны все, и давайте реально действовать так, как нужно нашей стране», - заявил Вольский.
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