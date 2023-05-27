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После решения о возобновлении полетов, нашей диаспоре в России будет легче сообщаться с родиной - МИД
27.05.2023 18:20
После решения о возобновлении полетов, членам нашей даиспоры, проживающим в России, будет легче сообщаться с родиной, — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили журналистам на полях форума, посвященного Дню грузинской диаспоры.
Кроме того, по его словам, технический вопрос, снявший проблемы взаимоотношений наших сограждан с Родиной, облегчит их повседневную жизнь.
«Что касается нашего заявления, то мы остаемся на той же позиции, мы не участвовали в этом процессе. Было принято соответствующее решение, и больше мы ничего не можем сказать об этом заявлении», — сказал Илья Дарчиашвили.
Напомним, на днях президент РФ принял решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и об отмене визового режима для грузинских граждан.
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