

После решения о возобновлении полетов, нашей диаспоре в России будет легче сообщаться с родиной - МИД

27.05.2023 18:20





После решения о возобновлении полетов, членам нашей даиспоры, проживающим в России, будет легче сообщаться с родиной, — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили журналистам на полях форума, посвященного Дню грузинской диаспоры.



Кроме того, по его словам, технический вопрос, снявший проблемы взаимоотношений наших сограждан с Родиной, облегчит их повседневную жизнь.



«Что касается нашего заявления, то мы остаемся на той же позиции, мы не участвовали в этом процессе. Было принято соответствующее решение, и больше мы ничего не можем сказать об этом заявлении», — сказал Илья Дарчиашвили.



Напомним, на днях президент РФ принял решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и об отмене визового режима для грузинских граждан.







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