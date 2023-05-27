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Утиашвили: дочь Лаврова в Грузии получила гарантии на высшем уровне
27.05.2023 18:51
Специальные службы Грузии не могли не знать о приезде в страну дочери главы МИД России Сергея Лаврова. В этом убежден бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии, эксперт Фонда стратегических и международных исследований Шота Утиашвили.
О том, что Екатерина Винокурова (Лаврова) находится в Грузии, СМИ стало известно 19 мая. Сообщалось, что дочь министра иностранных дел РФ приехала вместе с мужем – российским предпринимателем Александром Винокуровым для участия в грандиозной свадьбе в Кахети. Женился брат бизнесмена. Но после начавшихся стихийных акций протеста, как утверждалось, мероприятие было сорвано, а гости покинули Грузию.
Власти, при этом, заявили, что не знали о приезде дочери Лаврова, поскольку она носит фамилию мужа. Но Шота Утиашвили в эфире [Ардашелия-LIVE] на YouTube-канале SOVA назвал этот аргумент несостоятельным.
«Это вряд ли правда, потому что вряд ли дочь члена российского правительства, члена Совбеза приехала в Грузию без ведома ФСО (Федеральная служба охраны РФ, — прим. ред.). И я уверен, что ФСО известила об этом грузинскую сторону».
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