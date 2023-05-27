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Президент Грузии: Мы видим, как абхазы защищают землю и имущество нашей страны
27.05.2023 19:14
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего официального выступления в День независимости 26 мая помимо критики властей, также привела в пример то, как абхазское население сопротивляется передаче земель России.
«Чувство надежды еще выражается в том, что сегодня мы видим, как абхазы защищают землю и имущество нашей страны», — сказала Зурабишвили.
В Абхазии общественность сопротивляется намерению местного, де-факто правительства, передать территории Пицунды России и принять так называемый закон «Об апартаментах», который позволит гражданам России приобретать недвижимость в Абхазии.
В этом контексте президент рассказала об интересах и политике России:
«Как может нация с нашей историей поверить, что политика России может зависеть от чьего-либо хорошего или плохого поведения, или какого-либо хорошего или плохого заявления, — от всего, кроме собственных интересов. Что зависело от Украины, когда Россия начала войну. Тот, кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, ничему не научился из нашей истории. Или еще, как мы можем верить, что оккупант может заботиться о благополучии наших сограждан. Неужели забываем, кто притесняет и похищает наших граждан в Абхазии, в Цхинвали», — заявила она.
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