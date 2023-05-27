

Перед офисом президента Грузии проходит акция с требованием помилования Ники Гварамия

27.05.2023 19:25





У здания Администрации президента Грузии проходит акция с требованием освободить основателя оппозиционного канала «Мтаври Архи» Нику Гварамия, который уже год находится в заключении.



В акции принимают участие сотрудники «Мтаври Архи», представители других медиа, политики и простые граждане.



«Вы знаете, какой предел перешло правительство, задержав Нику Гварамия? Оно нам прямо сказало, после этого они будут делать, все что захотят, любого человека посадят, когда захотят. В то время многие из нас это понимали, но многие нет, они не могли понять, с чем мы имеем дело, что это означало, что [Грузия] направляется в Россию.



Нас обвинили в панике, а многие обрадовались этой новости. Собственно, последний год мы видим, куда идет эта страна, куда идет это правительство, оно вышло за все рамки и идет прямо в Россию», — сказала директор телеканала «Кавкасия» Нино Джангирашвили.



Как отметил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия, дело Гварамия является показательным случаем политического преследования.



«Когда вы не используете инструмент помилования в таком случае, этому нет никакого объяснения. Однако всегда лучше поздно, чем никогда. Она [президент Грузии] может спасти свою репутацию, если воспользуется инструментом помилования», — сказал Бокерия.



Организаторы акции считают заключение Гварамия большим препятствием на пути евроинтеграции Грузии и призывают президента помиловать политзаключенного и этим способствовать сближению страны с ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





