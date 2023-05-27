

Ника Мелия: Верю, что Грузия станет государством-членом ЕС

27.05.2023 23:34





Я верю, что Грузия станет государством-членом Евросоюза, а до этого мы получим статус кандидата, но так, что никакой другой олигарх никогда не придет к браздам правления. Я чувствую поддержку общества и на кой черт мне нужна партийная должность в борьбе, которая затрагивает всех?! - об этом бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия заявил телеканалу «Палитраньюс».



Как отметил Мелия, говоря о своих планах на будущее, чем больше времени проходит, тем больше он довольна результатами выборов, прошедших в партии.



Вместе с тем, Мелия заявил, что в политических процессах он намерен активно участвовать много лет.



«В течение последнего периода я пытаюсь быть активным, и моя активность будет нарастать. Общество убедится, что партийная должность мне совсем была не нужна, как и сейчас. Я считаю, что являюсь соратником тысяч граждан, и те цели и задачи, ради выполнения которых я вступил в эту борьбу, чтобы в стране не было олигархического строя, никакой олигархической, русской власти, не выполнены. Я верю, что Грузия станет государством-членом Евросоюза, а до этого мы получим статус кандидата, но так, что никакой другой олигарх никогда не придет к браздам ​​управления. Я чувствую поддержку общественности и на кой черт мне нужна партийная должность в той борьбе, которая затрагивает всех?!» - заявил Мелия.





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