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В Турции проходит второй тур президентских выборов
28.05.2023 12:02
В Турции проходит второй тур президентских выборов. Граждане страны делают выбор между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главным оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.
Для участия в голосовании зарегистрировано более 64.1 млн человек.
Как сообщают турецкие СМИ, второй тур президентских выборов проводится впервые в истории страны.
Напомним, первый тур президентских выборов прошел 14 мая, в результате которого Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,52% голосов, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Кандидат Синан Оган в первом туре занял третье место и получил 5,17% голосов. Несколько дней назад он объявил, что во втором туре выборов поддержит действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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