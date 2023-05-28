

В Турции проходит второй тур президентских выборов

28.05.2023 12:02





В Турции проходит второй тур президентских выборов. Граждане страны делают выбор между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главным оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.



Для участия в голосовании зарегистрировано более 64.1 млн человек.



Как сообщают турецкие СМИ, второй тур президентских выборов проводится впервые в истории страны.



Напомним, первый тур президентских выборов прошел 14 мая, в результате которого Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,52% голосов, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Кандидат Синан Оган в первом туре занял третье место и получил 5,17% голосов. Несколько дней назад он объявил, что во втором туре выборов поддержит действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





