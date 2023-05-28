

Кобахидзе: Надеюсь, что заявления президента в Европарламенте не нанесут ущерба нашим госинтересам

28.05.2023 12:30





Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе надеется, что предстоящее выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте не нанесет ущерба интересам государства.



«Надеюсь, что заявления президента в данном случае не нанесут ущерба нашим государственным интересам, в том числе по направлению евроинтеграции. От каких-либо других комментариев воздержусь. Я говорю о возможных заявлениях, которые могут нанести ущерб государственным интересам, надеюсь, такого не случится», — сказал Кобахидзе.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 мая в Брюсселе выступит в Европарламенте.







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