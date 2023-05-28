

Папуашвили: Несправедливая санкция, введенная Россией в отношении Грузии, снята

28.05.2023 14:40





По заявлению председателя парламента Шалвы Папуашвили, закрытие и восстановление полетов с Грузией было односторонним решением России.



Он оценил заявления президента России Владимира Путина и отметил, что по вопросу возобновления полетов между Грузией и Россией не было никаких тайных переговоров.



«Мы неоднократно заявляли, что как закрытие, так и восстановление полетов было односторонним решением России. Грузия не имела на это ни влияния, ни рычагов какого-либо другого воздействия. Мы помним, что в 2019 году, когда были прекращены прямые полеты, тогда наши западные коллеги, в том числе послы в Грузии призывали Россию снять эту санкцию, потому что в свое время, вы знаете, это было введено в качестве санкции со стороны России. И тогда были эти призывы, они не были учтены Россией. Сейчас это решение принято в одностороннем порядке и у нас нет на это никакого влияния, с одной стороны. С другой стороны, те несправедливые санкции, которые были введены Россией в отношении Грузии, сняты. В целом, хорошо, чтобы все, кто установил санкции в отношении Грузии и ее граждан, отменили бы их», — сказал Шалва Папуашвили.





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