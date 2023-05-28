

Каладзе: Власть делает все для выполнения всех 12 рекомендаций

28.05.2023 14:51





По заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, правительство дало согласие на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель.



Как он заявил журналистам, правительство, в отличие от оппозиции, делает все для выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии.



«Правительство дало согласие в связи с данным визитом. Что касается 12 рекомендаций, то власть Грузии делает все для выполнения всех двенадцати рекомендаций, и этот процесс будет завершен к концу июня. Оппозиция не предприняла ни одного шага для выполнения этих рекомендаций, напротив, эти люди делают все, чтобы как-то помешать данному процессу. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что это помехи в отношении «Грузинской мечты», наоборот это шаги, предпринятые против этой страны. Сделаны шаги, чтобы помешать стране получить статус. Не только здесь, но и за рубежом они бегают по кабинетам, как это было во время оформления соглашения об ассоциации, как было во время принятия безвизового решения, бегали и пытались не допустить, чтобы это решение было принято в пользу Грузии. Сегодня эти люди продолжают бороться против нашей страны, нашего народа, европейского будущего этой страны и пытаются помешать Грузии получить статус», - сказал Каладзе.



Каха Каладзе воздержался от оценки вчерашних критических заявлений президента. Он уверен, что визит президента в Брюссель будет использован для поддержки Грузии.



«Я уверен, эта трибуна будет использована для того, чтобы у Грузии была всяческая поддержка для получения статуса. Что касается президента, я вчера уже сделал заявление, что не хочу снова и снова вступать в полемику, исходя из интересов нашей страны, конечно, я забочусь и об институте президента», — сказал Каладзе.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 мая в Брюсселе обратится к Европарламенту.





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