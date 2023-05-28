

Кобахидзе: Путин видимо имел в виду «Национальное движение» - Мы не протестовали, как он может о нас говорить

28.05.2023 14:59









Как он отметил, президент России Владимир Путин в своих заявлениях касательно полетов, предположительно, подразумевал «Национальное движение», поскольку власть не опротестовывала восстановление прямого авиасообщения.



«Реально Путин сказал, что удивился протесту со стороны тех людей, которые сами просили о таком шаге. С нашей стороны протест выражен не был. Как известно, мы отметили, что для наших граждан важно восстановление полетов, это была наша позиция. Когда Путин говорил о том, что кто в свое время требовал восстановления полетов, безвизового режима, тот опротестовывает все этого, как видно, он имел в виду «Национальное движение». Мы помним, что «Национальное движение», будучи у власти, активно требовало восстановления полетов, я говорю о 2009 годе. Мы не протестовали, как он может говорить о нас. Наверное, он имел в виду их, потому что мы не опротестовывали . Он сказал, что удивлен протестом со стороны тех, кто этого требовал. Протестовало «Национальное движение». В свое время, через год после окончания российско-грузинской войны Саакашвили активно работал над восстановлением прямых полетов и установлением безвизового сообщения для россиян. Вскоре после российско-грузинской войны Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России. Это открытые и тайные переговоры власти Саакашвили, которые были у него после российско-грузинской войны с властью Путина. Сдача Саакашвили 20% Российской Федерации было российским шагом. «Нацдвижение» сдало Российской Федерации 20% территорий страны, что должно быть более российским шагом, чем это. Это было действие, осуществленное «Национальным движением»», — сказал Кобахидзе.



Президент России Владимир «Нацдвижение» сдало Российской Федерации 20% территории страны, что может быть более росийским шагом, чем это, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.Как он отметил, президент России Владимир Путин в своих заявлениях касательно полетов, предположительно, подразумевал «Национальное движение», поскольку власть не опротестовывала восстановление прямого авиасообщения.«Реально Путин сказал, что удивился протесту со стороны тех людей, которые сами просили о таком шаге. С нашей стороны протест выражен не был. Как известно, мы отметили, что для наших граждан важно восстановление полетов, это была наша позиция. Когда Путин говорил о том, что кто в свое время требовал восстановления полетов, безвизового режима, тот опротестовывает все этого, как видно, он имел в виду «Национальное движение». Мы помним, что «Национальное движение», будучи у власти, активно требовало восстановления полетов, я говорю о 2009 годе. Мы не протестовали, как он может говорить о нас. Наверное, он имел в виду их, потому что мы не опротестовывали . Он сказал, что удивлен протестом со стороны тех, кто этого требовал. Протестовало «Национальное движение». В свое время, через год после окончания российско-грузинской войны Саакашвили активно работал над восстановлением прямых полетов и установлением безвизового сообщения для россиян. Вскоре после российско-грузинской войны Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России. Это открытые и тайные переговоры власти Саакашвили, которые были у него после российско-грузинской войны с властью Путина. Сдача Саакашвили 20% Российской Федерации было российским шагом. «Нацдвижение» сдало Российской Федерации 20% территорий страны, что должно быть более российским шагом, чем это. Это было действие, осуществленное «Национальным движением»», — сказал Кобахидзе.Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», что его удивила реакция Грузии на отмену виз. «Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», — сказал Путин. Он уточнил, что принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. По словам Путина, он хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну.





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