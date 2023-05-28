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Кобахидзе: Надеемся, что будут избраны все пять членов Высшего совета юстиции


28.05.2023   15:13


Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе надеется, что все пять членов Высшего совета юстиции будут избраны.

Как заявил Кобахидзе журналистам, это важно с точки зрения выполнения 12 пунктов.

«3 члена уже избраны. Мы надеемся, что будут избраны все пять членов. Это важно с точки зрения выполнения 12 пунктов. Посмотрим, как будут продолжаться процессы», — сказал Кобахидзе.

На вопрос, состоится ли по этому вопросу политический консенсус между властью и оппозицией, Кобахидзе ответил: «Посмотрим, посмотрим, не могу сказать».


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