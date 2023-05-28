

Кобахидзе: Надеемся, что будут избраны все пять членов Высшего совета юстиции

28.05.2023 15:13





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе надеется, что все пять членов Высшего совета юстиции будут избраны.



Как заявил Кобахидзе журналистам, это важно с точки зрения выполнения 12 пунктов.



«3 члена уже избраны. Мы надеемся, что будут избраны все пять членов. Это важно с точки зрения выполнения 12 пунктов. Посмотрим, как будут продолжаться процессы», — сказал Кобахидзе.



На вопрос, состоится ли по этому вопросу политический консенсус между властью и оппозицией, Кобахидзе ответил: «Посмотрим, посмотрим, не могу сказать».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





