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Джапаридзе: На встрече с Ольгой Стефанишиной мы обсудили ход процесса интеграции в ЕС Грузии, Украины и Молдовы
28.05.2023 19:10
В ходе встречи с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции мы обсудили ход процесса интеграции в ЕС Грузии, Украины и Молдовы. Отмечалось, что, к сожалению, на сегодняшний день Грузия отстает от Украины и Молдовы на пути интеграции в Евросоюз, - об этом заявил лидер партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.
По его словам, на встрече также обсуждались грузино-украинские отношения.
«На съезде ALDE в Стокгольме, где участвуют до 80 европейских партий, украинской делегации устроили овации. Эту делегацию возглавляет вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
На встрече с Ольгой Стефанишиной мы обсудили ход процесса интеграции в Евросоюз Грузии, Украины и Молдовы. Было отмечено, что, к сожалению, на сегодняшний день Грузия отстает от Украины и Молдовы на пути интеграции в Евросоюз, и наша задача – восстановление трио наших стран и сделать так, чтобы Грузия продвигалась вперед в процессе интеграции в Евросоюз такими же темпами, как Украина и Молдова. Мы также обсудили грузино-украинские отношения, пути их еще большего углубления и готовность «Лело» продолжать полную политическую и гуманитарную поддержку наших украинских друзей», — сказал Бадри Джапаридзе.
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