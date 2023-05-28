

Джапаридзе: На встрече с Ольгой Стефанишиной мы обсудили ход процесса интеграции в ЕС Грузии, Украины и Молдовы

28.05.2023 19:10





В ходе встречи с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции мы обсудили ход процесса интеграции в ЕС Грузии, Украины и Молдовы. Отмечалось, что, к сожалению, на сегодняшний день Грузия отстает от Украины и Молдовы на пути интеграции в Евросоюз, - об этом заявил лидер партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.



По его словам, на встрече также обсуждались грузино-украинские отношения.



«На съезде ALDE в Стокгольме, где участвуют до 80 европейских партий, украинской делегации устроили овации. Эту делегацию возглавляет вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.



На встрече с Ольгой Стефанишиной мы обсудили ход процесса интеграции в Евросоюз Грузии, Украины и Молдовы. Было отмечено, что, к сожалению, на сегодняшний день Грузия отстает от Украины и Молдовы на пути интеграции в Евросоюз, и наша задача – восстановление трио наших стран и сделать так, чтобы Грузия продвигалась вперед в процессе интеграции в Евросоюз такими же темпами, как Украина и Молдова. Мы также обсудили грузино-украинские отношения, пути их еще большего углубления и готовность «Лело» продолжать полную политическую и гуманитарную поддержку наших украинских друзей», — сказал Бадри Джапаридзе.





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