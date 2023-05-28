

Вашадзе: Задача «Грузинской мечты» - нас изолировать

28.05.2023 19:12





По заявлению лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, Альянс либералов и демократовЕвропы (ALDE) принял «острую» резолюцию в отношении Грузии.



По его словам, альянс прямо призывает правящую партию прекратить саботаж процесса интеграции в Евросоюз и НАТО не выполнением 12 рекомендаций, установленных Еврокомиссией.



«Альянс либералов и демократов Европы (ALDE) поддерживает европейскую и евроатлантическую перспективу Грузии, это единственная политическая семья, которая год назад потребовала для Грузии предоставления статуса кандидата безоговорочно, но год спустя «Грузинская мечта» катастрофически отягчила нашу ситуацию. Альянс либералов и демократов Европы прямо и ясно заявил, что необходимо сделать, чтобы Грузия получила статус кандидата. Скажем прямо, что да, «Грузинская мечта» занимается саботажем. Мы делаем со своей стороны все возможное, чтобы эта дверь не закрылась. Потому что задача «Грузинской мечты» – изолировать нас на фланге России и все европейские партнеры это очень четко понимают и очень ясно это видят, поэтому нам требуется очень много усилий, чтобы путь европейского развития в Грузии не прекратился, и эта перспектива для Грузии вновь была упрочена. Единственное, что сейчас для Грузии сохраняет перспективу евроинтеграции, это отношение нашего народа, всем хорошо известно, что четкий выбор – это Евросоюз и НАТО», - заявил Георгий Вашадзе.



Для справки, ​​«Стратегия Агмашенебели» представила чрезвычайную резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, которую поддержал Альянс либералов и демократов Европы (ALDE). ALDE призывает правительство Грузии и правящую партию «Грузинская мечта» «прийти к совпадению с санкциями, введенными Евросоюзом и другими странами в отношении российской авиации». Быть бдительными в отношении потенциальных попыток, чтобы не произошло уклонения от санкций.



Кроме того, резолюция призывает правящую партию прекратить саботаж процесса интеграции в ЕС и НАТО невыполнением 12 рекомендаций, установленных Еврокомиссией, и сохранением олигархического правления Бидзины Иванишвили, прекратить флирт с Россией, проактивно углубляя экономические и политические связи с ней. Прекратить антизападную пропаганду и кампанию дезинформации, прекратить политическое преследование и освободить Лазаре Григориадиса, Нику Гварамия и Михаила Саакашвили.





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