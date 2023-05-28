|
|
|
Председатель парламента Грузии поздравил армянский народ с Днем независимости
28.05.2023 20:54
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Республику Армения с Днем независимости в социальной сети «Твиттер».
Как пишет Шалва Папуашвили, этот исторический день занимает важное место в истории современной Армении, свидетельствуя о мужестве и решимости армянского народа.
«Искренне поздравляю армянский народ со 105-летием Первой Республики. Этот исторический день занимает важное место в истории современной Армении и свидетельствует о мужестве и решимости армянского народа. Желаю нашим друзьям прогресса, мира и процветания», — написал Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна