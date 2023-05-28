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Председатель парламента Грузии поздравил армянский народ с Днем независимости


28.05.2023   20:54


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Республику Армения с Днем независимости в социальной сети «Твиттер».

Как пишет Шалва Папуашвили, этот исторический день занимает важное место в истории современной Армении, свидетельствуя о мужестве и решимости армянского народа.

«Искренне поздравляю армянский народ со 105-летием Первой Республики. Этот исторический день занимает важное место в истории современной Армении и свидетельствует о мужестве и решимости армянского народа. Желаю нашим друзьям прогресса, мира и процветания», — написал Папуашвили.


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