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Папуашвили поздравил Азербайджан с Днем независимости


28.05.2023   20:56


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Азербайджанскую Республику с Днем независимости. Как написал Шалва Папуашвили в социальной сети, он желает Азербайджану процветания и развития.

«Поздравляю наших азербайджанских партнеров и друзей с Днем Независимости! Желаем вам с радостью и гордостью отметить многие достижения и прогресс, и пусть Азербайджан продолжит свое успешное, благополучное развитие в последующие десятилетия», — написал Шалва Папуашвили.


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