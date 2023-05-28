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Папуашвили поздравил Азербайджан с Днем независимости
28.05.2023 20:56
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Азербайджанскую Республику с Днем независимости. Как написал Шалва Папуашвили в социальной сети, он желает Азербайджану процветания и развития.
«Поздравляю наших азербайджанских партнеров и друзей с Днем Независимости! Желаем вам с радостью и гордостью отметить многие достижения и прогресс, и пусть Азербайджан продолжит свое успешное, благополучное развитие в последующие десятилетия», — написал Шалва Папуашвили.
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