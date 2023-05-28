

Джо Байден: США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии

28.05.2023 20:58





Мы вместе выступаем за присоединение Грузии к евроатлантическому пространству, что включает в себя шаги в сторону Евросоюза и НАТО, говорится в поздравительном письме президента США Джо Байдена президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости Грузии.



Как отмечает Байден, «Соединенные Штаты продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и будут стоять на стороне Грузии против российской агрессии».



«От имени американского народа желаю вам и грузинскому народу, отмечающему День независимости, всего наилучшего. Сотрудничество между Грузией и США продолжается вот уже более трех десятилетий и способствует установлению мира и процветания в регионе и во всем мире. Народы этих двух стран связаны непоколебимой, прочной связью, сформировавшейся на основе непосредственных взаимоотношений между нашими народами и общих ценностей, к которым относятся демократия и верховенство закона. Мы вместе выступаем за присоединение Грузии к евроатлантическому пространству, что включает в себя шаги в направлении Европейского Союза и НАТО. США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и будут стоять на стороне Грузии против российской агрессии. В ближайшие годы я рассчитываю на укрепление существующего партнерства между Грузией и США, чтобы создать еще более безопасное и надежное будущее для наших народов», — говорится в письме Джо Байдена, которое распространила Саломе Зурабишвили.







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