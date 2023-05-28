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Лукашенко завлекает страны в союзное с РФ государство российским ядерным оружием
28.05.2023 21:42
По заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые присоединятся к союзному государству РФ и Беларуси.
Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает «Украинская правда».
Как пишет СМИ, пропагандист обнародовал видео 28 мая, хотя интервью, очевидно, было снято во время Евразийского экономического совета, который проходил в Москве 25 мая.
«Это очень просто. В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», - заявил Лукашенко.
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