

Гарибашвили поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции

28.05.2023 23:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с итогами выборов.



«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к его празднику. Мы готовы и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией», — написал Ираклий Гарибашвили.



В Турции прошел второй тур президентских выборов. По предварительным данным Высшего избирательного совета Турции, на выборах лидирует Реджеп Тайип Эрдоган.







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