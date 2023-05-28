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Гарибашвили поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции
28.05.2023 23:21
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с итогами выборов.
«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к его празднику. Мы готовы и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией», — написал Ираклий Гарибашвили.
В Турции прошел второй тур президентских выборов. По предварительным данным Высшего избирательного совета Турции, на выборах лидирует Реджеп Тайип Эрдоган.
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