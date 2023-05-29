Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эрдоган официально объявлен победителем президентских выборов в Турции


29.05.2023   10:46


По заявлению главы Высшего избирательного совета Турции (YSK), Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов и был переизбран президентом Турции.

Ахмет Йенер официально объявил результаты выборов и заявил, что Эрдоган избран президентом, набрав 52,14% голосов.

В Турции накануне прошел второй тур президентских выборов. Участки закрылись в 17:00. В нем приняли участие кандидаты, показавшие лучшие результаты в первом туре выборов 14 мая – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна