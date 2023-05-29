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Эрдоган официально объявлен победителем президентских выборов в Турции
29.05.2023 10:46
По заявлению главы Высшего избирательного совета Турции (YSK), Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов и был переизбран президентом Турции.
Ахмет Йенер официально объявил результаты выборов и заявил, что Эрдоган избран президентом, набрав 52,14% голосов.
В Турции накануне прошел второй тур президентских выборов. Участки закрылись в 17:00. В нем приняли участие кандидаты, показавшие лучшие результаты в первом туре выборов 14 мая – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.
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