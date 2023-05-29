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«Грузинская мечта» поздравила Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции
29.05.2023 10:49
«Грузинская мечта» поздравляет Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой на президентских выборах, а «Народный альянс» — с получением парламентского большинства, говорится в заявлении, распространенном «Грузинской мечтой».
Как отмечается в поздравительном письме партии, за последние годы Турция добилась впечатляющих успехов, что, в свою очередь, подтвердили результаты выборов.
«Мы желаем мира, стабильности и процветания стратегическому партнеру и дружественному народу Грузии, для прогресса как Турции, так и региона.
Мы верим, что на следующем этапе правления Реджепа Тайипа Эрдогана партнерство двух дружественных стран по различным направлениям с учетом вызовов в регионе будет еще более углубляться и укрепляться», - говорится в заявлении.
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