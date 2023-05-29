

Папуашвили: Мы вообще не проводим политику уступок с Россией, это не политика уступок, а политика стратегического терпения

29.05.2023 11:21





Мы вообще не проводим политику уступок с Россией, это не политика уступок, а стратегическая политика терпения. Вопрос восстановления дипломатических отношений с Россией даже не рассматривается, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»), в котором коснулся отношений между Россией и Грузией.



Как отметил Папуашвили, это «Национальное движение» проводило политику уступок.



«Мы никому ничего не уступаем, ни с кем ни за что не торгуемся, действуем только в интересах людей. Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс. Если мы экономически не сильны и у нас будут внутренние конфликты, мы не сможем объединить страну, и нам не откроют двери европейских структур. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам», - заявил Папуашвили.



Вместе с тем, он прокомментировал и решение президента РФ об отмене визового режима и восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией. Как заявил Папуашвили, «за решением Путина стоит политическая мотивация, но трудно определить, какова цель этой мотивации».



Он также сказал о прибытии граждан России в Грузию и отметил, что правительство не игнорирует возможные опасности, связанные с приездом россиян.



«Государство внимательно следит за ситуацией для выявления угроз. То, что ни одна угроза не реализовалась — это результат нашей хорошей работы», - отметил Папуашвили.



Что касается вопроса восстановления дипломатических отношений с Россией, то, по словам Папуашвили, это даже не рассматривается.





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