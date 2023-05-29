

Политсовет «Грузинской мечты»: Мы должны защищать институт президента

29.05.2023 11:22





«Несмотря на то, что действия Саломе Зурабишвили в последний период характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, наша позиция состоит в том, что мы должны принципиально воздерживаться от критики президента Грузии», — говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».



Согласно заявлению, оказывая поддержку Саломе Зурабишвили на президентских выборах 2018 года, «Грузинская мечта» рассчитывала, что она будет выполнять функции надпартийного президента.



«К сожалению, госпожа Саломе Зурабишвили выбрала другой путь и в течение последних двух лет явно проявляла политическую ангажированность в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил. В 2018 году, когда она была избрана на пост президента Грузии, руководство «Грузинской мечты» четко разъяснило Саломе Зурабишвили свое отношение к тому, что, несмотря на поддержку на выборах, у неё не должно быть никаких обязательств перед правящей партией. «Грузинская мечта» полностью защищала этот подход со дня принесения Саломе Зурабишвили присяги и защищает его по сей день», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению, вне зависимости от политических пристрастий президента, позиция «Грузинской мечты» заключается в том, что партия должна воздерживаться от критики президента и не способствовать упадку института президента.



«В условиях, когда президент Грузии теряет легитимацию в глазах той части общества, которая оказала ей поддержку на выборах 2018 года, и не приобретает легитимации в той части общества, которая в 2018 году объявила её предателем и резидентом, мы обязаны сохранить г-же Саломе Зурабишвили, хотя бы на оставшиеся полтора года срока до истечения её полномочий, минимальную легитимацию для осуществления президентских полномочий. Это также продиктовано нашим решением не вступать в полемику с госпожой Саломе Зурабишвили. Мы должны защищать институт президента даже тогда, когда престижу этого института создает угрозу сам действующий президент», — говорится в заявлении.





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