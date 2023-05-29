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Бен Ходжес: Правительство Грузии под влиянием Кремля блокирует развитие порта Анаклия


29.05.2023   12:12


Было бы хорошо, если бы правительство Грузии серьезно отнеслось к порту Анаклия, что превратило бы Грузию порталом между Европой и Евразией, - об этом бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес пишет в Twitter.

По его словам, правительство Грузии под влиянием Кремля блокирует развитие порта Анаклия.

«К сожалению, правительство Грузии под влиянием Кремля блокирует развитие этого порта в ущерб молодежи Грузии», - пишет Бен Ходжес.


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