

Грузинские НПО: в Брюсселе не считают, что 12 рекомендаций полностью выполнены

29.05.2023 12:13





Грузинские неправительственные организации заявили, что, в отличие от правящей партии «Грузинская мечта», в Брюсселе не считают, что власти Грузии выполнили полностью 12 рекомендаций Еврокомиссии для того, чтобы страна получила статус кандидата члена в Евросоюзе.



Шесть НПО — «Фонд Открытого общества», «Грузинская демократическая инициатива», «Партнерство за права человека», «ГРАСС», «Институт исследования демократии», «Центр мониторинга управления» — подвели итоги встреч, которые провели в Брюсселе 22-25 мая.



Представители гражданского сектора считают, что правительство должно принять во внимание европейские устремления грузинского народа, проявить политическую волю, приверженность европейским ценностям и принять соответствующие решения.



НПО отмечают, что в Брюсселе была выражена обеспокоенность в связи с ненадлежащей реализацией реформ правительством Грузии — таких, как деполяризация, независимая судебная система, деолигархизация, свободные СМИ и вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений.



В заявлении сказано: «Представители институтов ЕС вновь выразили разочарование согласием на прямое авиасообщение с Россией, поскольку оно не соответствует духу членства в ЕС и противоречит единой внешней политике ЕС и политике безопасности. Кроме того, была выражена обеспокоенность по поводу визита членов семьи министра иностранных дел России, санкционированного ЕС, в Грузию», — говорится в заявлении.



По словам председателя «Фонда открытого общества» Кети Хуцишвили, ЕС не удовлетворен сложившейся ситуацией: «Наши встречи были не очень позитивными. ЕС не удовлетворен сложившейся ситуацией, они не видят реальной воли грузинского правительства получить этот статус».



Источник: sova.news

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