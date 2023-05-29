

Депутат Европарламента о речи президента Грузии: «Очень смелое и сильное заявление»

29.05.2023 12:17





Европарламентарий Марина Кальюранд дала положительную оценку выступлению президента Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости страны. Она также отметила, что с нетерпением ждет выступления Зурабишвили в Европарламенте (ЕП). Об этом Кальюранд написала в Twitter вчера, 28 мая.



«Очень смелое и сильное заявление президента в День независимости Грузии. Я с нетерпением жду возможности послушать президента Зурабишвили на следующей неделе в Брюсселе, в Европарламенте», — написала депутат Европарламента.





Напомним, 26 мая президент Саломе Зурабишвили в своем официальном обращении по случаю Дня независимости резко раскритиковала правительство «Грузинской мечты» за его антизападную политику.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





