

Бокучава: Президент Путин уличил «Русскую мечту» во лжи

29.05.2023 13:13





Фракция «Национальное движение» призывает премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили представить конкретную информацию об отмене Россией визового режима и возобновлении полетов во время своего выступления с годовым отчетом в парламенте страны.



По заявлению председателя фракции Тины Бокучава, в повестке дня есть ряд острых вопросов, на которые премьер-министр должен ответить как можно скорее.



«Президент Путин уличил «Русскую мечту» во лжи, когда заявил, что это власти Грузии требовали от России отмены визового режима и восстановления полетов.



Сами грузинские власти заверяли население, что никаких переговоров с врагом не вели. Путин подтвердил, что да, были тайные переговоры с врагом, и его решение было ответным решением, которое он принял лично.



В этой ситуации достаточно остро встают вопросы о том, кто именно вел переговоры с государством-оккупантом? Был ли это один человек или группа людей? Общество должно знать имена и фамилии тех людей, которые предательски вели переговоры с оккупационным государством! Что Россия получила взамен и от чего отказалось грузинские власти? Какие еще вопросы обсуждались на этих секретных переговорах? К примеру, шла ли речь о восстановлении Абхазской железной дороги или морского сообщения, которое, как мы знаем, также осуществляется вместе с восстановлением воздушного сообщении», - заявила Тина Бокучава.



По мнению фракции «Национальное движение», премьер-министр обязан во время выступления с годовым отчетом представить парламенту и общественности информацию по перечисленным вопросам.





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