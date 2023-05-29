

«Грузинская мечта» обвиняет президента в предвзятости в пользу «радикальной» оппозиции

29.05.2023 13:37





За несколько дней до визита президента Грузии в Брюссель правящая партия «Грузинская мечта» отреагировала на недавнюю критику со стороны Саломе Зурабишвили в адрес действующей власти, обвинив ее в проявлении «политической предвзятости» в пользу «повестки дня радикальных оппозиционных сил».



«Недавние действия госпожи Саломе Зурабишвили характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что грубо противоречит функции надпартийного конституционного должностного лица», — говорится в заявлении правящей партии от 29 мая, в котором также подчеркивается, что заявления президента за последние два года «воспринимаются и оцениваются негативно прежде всего прежде всего той частью грузинского общества, которая поддержала ее на президентских выборах 2018 года, на основе призыва с нашей стороны».



По разъяснению правящей партии, на президентских выборах 2018 года Саломе Зурабишвили поддержали с расчетом на то, что она «должным образом будет выполнять функцию надпартийного президента в системе парламентского управления». «Мы посчитали, что лучшим кандидатом на эту миссию будет беспартийная женщина, которая была потомком известных деятелей Первой Республики Грузия», — заявляет «Грузинская мечта».



Правящая партия также подчеркивает, что во время избрания на должность президента руководство «Грузинской мечты» «четко объяснило» Саломе Зурабишвили, что, несмотря на их поддержку на выборах, она не должна иметь перед ними никаких обязательств, поскольку цель правящей партии заключается в том, чтобы «надлежащим образом внедрить надпартийный институт президента Грузии в системе парламентского правления».



Согласно заявлению «Грузинской мечты», несмотря на то, что президент Зурабишвили «избрала другой путь», их позиция состоит в том, чтобы воздерживаться от критики президента «принципиально», чтобы не способствовать «принижению института президента». «Мы, как правящая партия, несем особую ответственность за защиту высших конституционных институтов Грузии, включая институт президента Грузии».



«В условиях, когда президент Грузии теряет легитимацию в глазах той части общества, которая поддержала ее на выборах 2018 года, и не приобретает легитимацию в той части общества, которая в 2018 году объявила ее предателем и резидентом, наш долг – сохранить хотя бы минимальную легитимацию госпоже Саломе Зурабишвили на оставшиеся полтора года ее срока для осуществления президентских полномочий», – пояснила правящая партия.



В заключение «Грузинская мечта» выражает надежду, что «Саломе Зурабишвили не пойдет на еще более острую конфронтацию с большей частью грузинского общества». «Грузинская мечта» готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом».



Заявлению «Грузинской мечты» предшествовала неоднократная критика со стороны президента Саломе Зурабишвили в адрес власти в связи с ее антизападной политикой. Одним из последних таких случаев стало мероприятие, посвященное Дню независимости 26 мая. Президент Зурабишвили высказала упреки правительству «Грузинской мечты» за нарушение протокола на форуме, посвященном Дню диаспоры 27 мая.





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